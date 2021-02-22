Премьер Украины потребовал от заместителя объяснений за фото с Кадыровым

15:59
Фото: ТАСС/JOHANNA GERON/POOL
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал объяснений от своего заместителя Олега Уруского за фото с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Снимок Шмыгаль опубликовал в Facebook. Это был кадр с официальной церемонии открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021 в ОАЭ.
"Жду от Олега Уруского срочного объяснения", — заявил премьер в подписи к фото.
Позже вице-премьер сказал, что оказался на общем фото с Кадыровым из-за протокола организаторов выставки. По его словам, снимок сделан на официальной церемонии открытия IDEX 2021.
Уруский позже сообщил, что размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Он отметил, что личных контактов с главой Чечни у него не было и не планируется.
"Также не считаю возможным "шарахаться" от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя таким образом неуверенное поведение и слабость украинской стороны", — заключил он.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия навсегда ухудшила отношения с соседним государством. В обращении по случаю семилетней годовщины событий Евромайдана Кулеба отметил, что Украина нацелена на членство в Евросоюзе и НАТО и уверенно движется к выполнению этого плана. Он также подчеркнул, что страна не намерена ни с кем консультироваться по вопросу собственного будущего.
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