США начали разработку новой военной стратегии против России

Фото: ТАСС/Zuma/Master Sgt. Matt Hecht

Начальник штаба Военно-воздушных сил США генерал Дэвид Голдфайн заявил, что Пентагон разработает новую стратегию ведения боевых действий, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Основным принципом стратегии является тайное проникновение на вражескую территорию сразу по трем направлениям – суша, воздух, вода. Это позволит избежать столкновений с сильными оборонными сторонами противника и сосредоточить внимание на более слабых.

В стратегии задействуют все виды войск. Ключевым элементом станут истребители F-35, которые будут координировать наступление. Голдфайн отметил, что такая стратегия, в первую очередь, подготовлена против России и КНР. Якобы эти страны представляют наибольшую угрозу для Штатов.

На разработку стратегии уйдет около года. Затраты составят около 135 миллиардов долларов.

Ранее адмирал ВМС США Джон Ричардсон призвал Вашингтон перейти к "наступлению" на Россию и Китай. Такое заявление он сделал в ходе выступления в Атлантическом совете.