Ричардсон призвал США "первыми нанести удар" в противостоянии с Россией

Адмирал ВМС США Джон Ричардсон призвал Вашингтон перейти к "наступлению" на Россию и Китай. Такое заявление руководитель военно-морскими операциями сделал в ходе выступления в Атлантическом совете, сообщает РИА Новости.
Ричардсон обвинил Россию в наращивании военно-морского присутствия в Восточном Средиземноморье и в блокировании Азовского моря.
Отвечая на вопросы о росте угроз в мире, адмирал призвал США проявлять "больше агрессии" в отношении Москвы и Пекина.
По словам Ричардсона, для США пришло время нанести удар первыми, так как Россия усилила контроль над ключевыми водными магистралями. Американские власти должны задуматься не только над тем, чтобы "дать отпор", но и над тем, чтобы "надавить" самим в "паре регионов", подчеркнул адмирал.
"Я считаю, было бы замечательно, если бы мы смогли вынудить русских, наших конкурентов, реагировать на наши первые шаги. Время от времени игра на белой стороне доски является преимуществом", – заявил Ричардсон.
Ранее сообщалось, что США воссоздали Второй флот ВМС, расформированный в 2011 году. В качестве причины восстановления Штаты сослались на "конкуренцию великих держав".
"В нашей новой национальной военной стратегии ясно сказано, что мы вернулись в эру конкуренции великих держав, по мере того как в нашем окружении растет число вызовов, оно становится более сложным", – сказал главком ВМС США адмирал Джон Ричардсон.
Созданный в 1950 году Второй флот США отвечал за территорию Атлантического океана от Северного полюса до Карибского моря.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.