Украина предложила запретить все транспортные связи с РФ на 50 лет вперед

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Правительство Украины предложило запретить все транспортные связи с Россией на 50 лет вперед. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.

Соответствующие санкции предлагается одобрить и внести на рассмотрение в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Кабмин страны, в частности, предложил запретить прямое воздушное сообщение, а также использование воздушного пространства Украины. Также могут запретить въезд в страну транспорта, зарегистрированного на территории РФ, и заход кораблей под российским флагом.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский утвердил указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ". По его словам, документ представляет собой "возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего".

Еще осенью прошлого года украинский президент одобрил документ о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крыма, который, в частности, подразумевает "декоммунизацию Крыма". Комментируя этот закон, вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков назвал его безумным.

Экс-премьер Украины заявил, что мобилизационные резервы страны практически опустошены