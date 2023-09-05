Фото: 123RF/wildman

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков назвал безумием закон об административно-территориальном делении Крыма, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что новый закон предусматривает внесение изменений, направленных на декоммунизацию Крыма, а именно на появление новых районных делений, создание военных и военно-гражданских администраций.

"Мы в Крыму привыкли к выходкам и безумным шагам Зеленского. Иначе, чем как на элементы сумасшедшего дома, мы на это смотреть не можем. Для него крымский вопрос болезненный и увязывается с вопросом абсолютно неудачного ползания по степям с элементами натыкания на мины, которое они называют контрнаступлением", – сказал Бобков.

Вице-спикер крымского парламента добавил, что Зеленский живет во времена административно-территориальных преобразований, так как с его приходом на президентский пост на территории Украины регулярно происходят такого рода изменения.

"Откалываются области и города, уходят территории, поэтому временная пауза в этом процессе, наверное, не дает ему покоя", – резюмировал он.

Ранее политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон заявлял, что украинская сторона, отказываясь от проведения переговоров с РФ, может потерять Харьков и Одессу.

Бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано добавил, что уступки Зеленского сделают его целью для неонацистов, так как он не смог захватить освобожденные территории, в частности Крым.



Обама заявил, что многие русскоговорящие в Крыму поддерживали идею воссоединения с РФ