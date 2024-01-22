Польша отказалась от иска против РФ в ЕСПЧ по делу об авиакатастрофе под Смоленском

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Польша решила официально отказаться от иска против РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на польский МИД.

Новый министр иностранных дел прекратил действие соглашения о намерениях, которое было подписано в октябре 2023 года предыдущим главой министерства Збигневом Рау, тогдашним председателем подкомиссии по повторному расследованию катастрофы Антони Мачеревичем и адвокатом Беном Эммерсоном.

Предполагалось, что юридическая контора последнего должна была подготовить сам иск. Его стоимость могла составить почти 250 тысяч долларов.

Ранее о планах отказаться от подачи иска против России сообщал сам глава МИД страны Радослав Сикорский в соцсети X.



Новые польские власти решили отказаться от версий о вине РФ в катастрофе президентского борта 15 декабря 2023 года. Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский рассказал, что официальный документ об истинных причинах катастрофы в последние годы "пытались уничтожить" люди вроде Мачеревича.

Польский борт номер один разбился 10 апреля 2010 года. Погибли все 96 человек, включая президента Леха Качиньского и его супругу. Межгосударственный авиационный комитет пришел к выводу, что причиной происшествия стало нежелание пилотов уходить на запасной аэродром, а также недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Однако в последнее время власти Польши отвергали выводы МАК и заявляли, что на борту якобы прогремел взрыв.