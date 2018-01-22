Генштаб Великобритании призвал изучить "слабые стороны России"

22 января, 23:33
Фото: ТАСС/Barcroft Media/Amer Ghazzal
Глава генштаба армии Великобритании генерал сэр Николас Картер призвал правительство больше инвестировать в оборонную сферу, поскольку иначе Соединенное Королевство не сможет "держаться на уровне своих противников". Он также отметил, что необходимо изучить "слабые стороны России"
"Традиционные угрозы сохраняются, и в прошлом году мы видели, как Россия имитировала военные действия в Северной Европе. Мы должны внимательно следить за тем, как страны используют все более творческий подход в том, что касается методов исследования пластов между миром и войной", – сказал он, передает РИА Новости.
Глава британского генштаба также обратил внимание и на то, что Россия создает "все более агрессивные" экспедиционные войска, и Великобритании становится все труднее "соответствовать".
Два британских истребителя сил постоянной готовности "Тайфун" подняли в воздух по тревоге 15 января. Самолеты вылетели с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских стратегических бомбардировщиков. По данным западных авиационных ресурсов, радиопереговоры двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 зафиксировали к востоку от Шотландии. Вместе с истребителями в воздух подняли британский самолет-заправщик, обеспечивающий длительность их полета.
Помимо этого в воздух подняли два бельгийских истребителя постоянной готовности F-16 с французским самолетом-заправщиком C-135FR Stratotanker.
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