Пушков предложил Украине внести взнос в Совет Европы за Россию

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Россия не будет платить свой взнос в Совет Европы до полного восстановления своих полномочий в ПАСЕ. Об этом на своей странице в Twitter написал глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков.

"В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но, пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина", – написал он.

В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но, пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 января 2018 г.



Политик также отметил, что представитель Украины при Совете Европы признал: на продолжении санкций ПАСЕ против России настаивают лишь "немногочисленные голоса". По мнению Пушкова, в итоге от санкций и попыток изоляции России откажутся, и "Киев проиграет свою партию".

В 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях ПАСЕ из-за позиции по Крыму. По этой причине РФ перестала направлять документы, необходимые для аккредитации своей делегации.

В конце июня 2017 года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы о решении российской стороны приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации.