Захарова назвала вандализмом идею о сносе Арки дружбы народов в Киеве‍

22 января, 17:25
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вандализмом "планы" министра иностранных дел Украины Павла Климкина разобрать Арку дружбы народов в Киеве на металлолом. Об этом она написала на своей официальной странице в Facebook.
Климкин ранее задался вопросом, почему в Киеве до сих пор существует Арка дружбы народов и предположил, что дело в том, что "не осталось пионеров, которые бы разобрали ее на металлолом".
"Да, Павел, в этот раз вы правы на 100%, пионеров у вас не осталось – вы их люстрировали. Но даже если бы они и остались, то памятник все равно стоял бы на месте: перед детьми-пионерами взрослые ставили адекватные задачи, вандализм в их число не входил", – ответила Захарова.
Арка Дружбы народов расположена в Крещатом парке в центре Киева. Монумент открыли по случаю 60-летнего юбилея создания СССР.
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