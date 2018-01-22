Захарова назвала вандализмом идею о сносе Арки дружбы народов в Киеве‍

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вандализмом "планы" министра иностранных дел Украины Павла Климкина разобрать Арку дружбы народов в Киеве на металлолом. Об этом она написала на своей официальной странице в Facebook.

Климкин ранее задался вопросом, почему в Киеве до сих пор существует Арка дружбы народов и предположил, что дело в том, что "не осталось пионеров, которые бы разобрали ее на металлолом".

"Да, Павел, в этот раз вы правы на 100%, пионеров у вас не осталось – вы их люстрировали. Но даже если бы они и остались, то памятник все равно стоял бы на месте: перед детьми-пионерами взрослые ставили адекватные задачи, вандализм в их число не входил", – ответила Захарова.

Арка Дружбы народов расположена в Крещатом парке в центре Киева. Монумент открыли по случаю 60-летнего юбилея создания СССР.