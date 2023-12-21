Глава Генштаба ВС РФ назвал основную цель российских войск в 2023 году

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Основной задачей Вооруженных сил (ВС) РФ в этом году было отражение контрнаступления группировки ВСУ, которая планировала лишить Россию сухопутного коридора в Крым. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов, передает ТАСС.

По его информации, костяк группировки состоял из бригад, которые были подготовлены и оснащены западными странами. Герасимов подчеркнул, что ВС РФ продолжают эффективно выполнять задачи по достижению целей СВО, несмотря на масштабную финансовую и военную помощь, которую Запад оказывает Украине, а также тотальную мобилизацию украинских граждан.

Ранее Герасимов сообщил, что оружием большой дальности ВС РФ было уничтожено около 1 500 важных военных объектов ВСУ с начала СВО. По его информации, при помощи оружия большой дальности наносится поражение оборонным предприятиям, пунктам управления группировок войск ВСУ, критически важным объектам военного назначения.

Также он отмечал, что украинская армия за контрнаступление потеряла свыше 40% от общих потерь за все время боевых действий. За полгода потери ВСУ на всех направлениях составили около 160 тысяч человек, более 3 тысяч боевых бронированных машин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет, 23 вертолета, добавлял Герасимов.

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