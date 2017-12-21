Генассамблея ООН не признала Иерусалим столицей Израиля

Фото: портал Москва 24/Александр Горностаев

Генеральная Ассамблея ООН не признала Иерусалим столицей Израиля. За резолюцию о непризнании решения Соединенных Штатов по статусу Иерусалима как столицы Израиля проголосовали 128 стран.

Еще девять стран выступили против резолюции, передает РИА Новости. В их числе – США, Израиль, Гватемала, Гондурас, а также Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Палау и Того. Кроме того, 35 стран воздержались от ответа.

При этом ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны, которые поддержат резолюцию, могут впредь не рассчитывать на финансовую помощь со стороны США.

18 декабря США заблокировали резолюцию Совбеза ООН против признания Иерусалима столицей Израиля. Американская делегация наложила вето на документ, хотя все остальные страны-члены СБ выступили в его поддержку. По словам Дональда Трампа, в Вашингтоне Иерусалим считают столицей Израиля.