В МИД Белоруссии объяснили отказ в поддержке резолюции ООН по Крыму

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Белоруссия выступает против любых страновых резолюций, заявил замначальника управления информации МИД страны Андрей Шупляк, комментируя отказ в поддержке резолюции ООН по Крыму.

"Мы на собственном опыте знаем, что такое попытки искусственной политизации, раздувания проблем, которых в реальности нет в обществе и государстве", – цитирует Шупляка "Аргументы недели".

Как полагает белорусский дипломат, Генассамблея ООН "не место" для обсуждения и принятия подобных страновых резолюций.

Из-за решения Белоруссии в Киеве выступили с инициативой лишить республику права проводить переговоры по Донбассу в Минске.

19 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию о состоянии охраны прав человека в Крыму. Документ был предложен Украиной в соавторстве с 30 другими странами. В нем осуждается "незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления" в Крыму.

В Кремле украинскую резолюцию сочли неправильной. "Мы не согласны с ними", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.