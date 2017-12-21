В МИД Белоруссии объяснили отказ в поддержке резолюции ООН по Крыму

21 декабря, 09:32
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Белоруссия выступает против любых страновых резолюций, заявил замначальника управления информации МИД страны Андрей Шупляк, комментируя отказ в поддержке резолюции ООН по Крыму.
"Мы на собственном опыте знаем, что такое попытки искусственной политизации, раздувания проблем, которых в реальности нет в обществе и государстве", – цитирует Шупляка "Аргументы недели".
Как полагает белорусский дипломат, Генассамблея ООН "не место" для обсуждения и принятия подобных страновых резолюций.
Из-за решения Белоруссии в Киеве выступили с инициативой лишить республику права проводить переговоры по Донбассу в Минске.
19 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию о состоянии охраны прав человека в Крыму. Документ был предложен Украиной в соавторстве с 30 другими странами. В нем осуждается "незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления" в Крыму.
В Кремле украинскую резолюцию сочли неправильной. "Мы не согласны с ними", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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