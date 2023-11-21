21 ноября, 21:50Политика
Европарламент показал карту с Крымом в составе РФ
Фото: 123RF/ulianaoliinyk
Европарламент опубликовал в социальной сети X карту, на которой Крым входит в состав России. Позже он удалил публикацию и извинился.
В Европарламенте поблагодарили всех тех, "кто указал на ошибку в утренней инфографике".
"Приносим наши извинения за допущенную оплошность и работаем над ее исправлением. Обновленная версия будет опубликована в ближайшее время", – говорится в публикации.
Позже на странице Европарламента в социальной сети появилась другая версия карты с Крымом в составе Украины.
Ранее Владимир Путин заявил, что если бы Украина адекватно относилась к гражданам РФ, то российская сторона не стала бы возвращать Крым в свой состав. По словам главы государства, в тот момент Москва была вынуждена защищать людей от "этой мрази нацистской".
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