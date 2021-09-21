Информационная работа на выборах в Госдуму проведена на твердую "пятерку" – Захарова

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Информационную работу, сопровождавшую избирательную кампанию в Госдуму, провели на твердую "пятерку", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Соцсети – и до, и во время, и после голосования, фотографии, видео, комментарии – все было представлено: демонстрировалось, как была организована комиссия, что сидели в масках, как выдавали бюллетени, проверяли документы, где были списки", – сказала она.

По словам Захаровой, для освещения избирательной кампании широко привлекли СМИ. Она добавила, что все было прозрачно и открыто. Представитель МИД отметила, что голосование в каждой стране и на каждом избирательном участке проходило в свой период, то есть не везде было три дня голосования.

"Каждая точка, исходя из санитарно-эпидемиологических требований в этой стране и из количества людей, которое там находится, определяла оптимальное время для голосования, сколько оно должно длиться. Поэтому было везде по-разному, – заключила она.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах приняли участие 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.