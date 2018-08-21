Эксперт прокомментировал желание американцев улучшить отношения с Россией

21 августа, 18:26
Фото: АР/Pablo Martinez Monsivais
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал проведенный в США опрос, в котором большинство американцев проголосовало за необходимость улучшать отношения с Россией, а не вводить новые санкции.
"Простых американцев, живущих в глубинке, не беспокоит "российское вмешательство". Им важны вопросы, которые касаются увеличения рабочих мест, повышения зарплаты и различные трудовые дела. Им вряд ли интересна внешняя политика страны", – подчеркнул Блохин в беседе с RT.
По его словам, об улучшении двусторонних отношений США и России говорить сложно.
"После встречи Трампа и Путина в Хельсинки начала происходить активизация контактов между странами и появилось желание дискутировать. Но, к сожалению, Трамп блокируется конгрессом США", – подытожил он.
Ранее в США был проведен социальный опрос, по результатам которого 58 процентов американцев заявили, что отношения с Россией надо улучшать. За введение ограничительных мер и укрепление антироссийских санкций выступили только 36 процентов опрошенных.
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