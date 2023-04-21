СБУ показала кадры уничтоженного аэродрома после попытки угнать самолет ВКС России

Фото: телеграм-канал службы безопасности Украины

Служба безопасности Украины показала кадры уничтоженного аэродрома Канатово в Кировоградской области после попытки угнать самолет Воздушно-космических сил РФ. Фотографии опубликованы в телеграм-канале СБУ.

На фотографиях можно увидеть разбитые самолеты и уничтоженную взлетно-посадочную полосу.

По заявлению СБУ действия экс-исполняющего обязанности командира одной из частей Сил специальных операций Романа Червинского стали причиной ракетных обстрелов аэродрома летом прошлого года.

Как сообщила украинская спецслужба, операция проводилась, несмотря на их замечания и без необходимого согласования. В то же время Россия получила информацию о размещении личного состава Воздушных сил украинской армии и самолетов. В результате погиб командир воинской части, 17 украинских военнослужащих получили ранения.

