Япония одобрила решение КНДР о прекращении ядерных испытаний

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Япония одобрила решение КНДР отказаться от проведения ядерных и ракетных испытаний. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр страны Синдзо Абэ назвал это решение положительным шагом на пути к денуклеаризации.

"Это шаг в положительном направлении, мы приветствуем его. Вместе с тем, мы будем уделять пристальное внимание тому, имеет ли это отношение к полной, поддающейся контролю и необратимой денуклеаризации", – сказал он.

Премьер добавил, что позиция его страны по отношению к Северной Корее не меняется. По его словам, японские власти продолжат тесно взаимодействовать с США и Южной Кореей по этой проблеме.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна собирается отказаться от ядерных испытаний и запусков баллистических ракет.