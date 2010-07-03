Эксперт объяснил слова Мэй об ответственности за перенос сроков Brexit

Заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, перенесшей ответственность за отсрочку Brexit на парламент, подтверждает, что правительством управляет случайный и неподготовленный человек. В этом уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, передает RT.
По словам Брутера, кризис в королевстве, выхода из которого не будет видно до конца отсрочки, вызвали нерассчитанные действия Мэй.
"Очевидно, что соглашение не будет переписано, а также и то, что этот состав парламента за такой документ не проголосует. Следовательно, либо Мэй придется принимать решение самой, либо она никакого решения не примет", – считает эксперт.
Он добавил, что заявлять о вине парламента в переносе сроков Brexit – "верх безответственности".
Ранее Тереза Мэй сообщила, что огорчена переносом сроков Brexit. По ее мнению, большую ответственность за это несут британские депутаты, которые дважды отклонили проект соглашения с ЕС об условиях Brexit.
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