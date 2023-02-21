Член делегации Байдена упал с трапа самолета после приземления в Варшаве

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Член делегации американского лидера Джо Байдена скатился с трапа самолета после приземления в Варшаве. Об этом сообщает польское издание WPROST.pl.

"При выходе из самолета один из пассажиров споткнулся и на большой скорости упал с трапа. Он был примерно на полпути по ступенькам, так что падение, должно быть, было болезненным", – говорится в сообщении.

Согласно информации издания, больше сообщений о данном инциденте нет. О состоянии здоровья члена американской делегации также ничего не известно.

Президент США прибыл в Польшу после своего неанонсированного визита в Киев.

В администрации Байдена рассказали о содержании речи, с которой он выступит в Варшаве 21 февраля. Американский лидер поднимет тему сдерживания России. Отмечается, что президент "пошлет сигнал" Владимиру Путину.

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