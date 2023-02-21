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Украинская сторона беспокоится из-за того, что администрация американского лидера Джо Байдена через манипуляции по военной поддержке попытается склонить Киев к сделке с Москвой. Об этом информирует Politico со ссылкой на советника Владимира Зеленского.

"Я думаю, что и на Капитолийском холме, и в администрации есть люди, которые хотят градуировать помощь в сфере безопасности, чтобы побудить украинцев заключить какую-то сделку", – говорится в сообщении.

По его словам, украинские власти переживают, что некоторые чиновники США будут рады использовать конгресс в качестве оправдания свертывания военной помощи. Уточняется, что подобные желания могут не соответствовать обещаниям Байдена помогать Киеву до конца. При этом, утверждает советник Зеленского, без четких целей в противостоянии данные обещания американского лидера в конце могут оказаться невыполненными.

Ранее сообщалось, что Байден встретился с Зеленским в Киеве. Во время мероприятия американский лидер объявил о выделении Киеву военной помощи еще на 500 миллионов долларов. По словам Байдена, в новый пакет поддержки включат реактивную систему залпового огня HIMARS.

После этого в СМИ появилась информация, что западные государства передали Киеву менее половины от обещанной помощи. Так, США не передали Киеву примерно 12 миллиардов евро, а страны ЕС не предоставили около 17,5 миллиарда евро.

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