Госдума оценила позицию Германии по "Северному потоку – 2"

Фото: ТАСС/Patrick Pleul

В Госдуме прокомментировали недавнее заявление министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера, которые сказал, что у правительства страны нет права вмешательства в реализацию проекта газопровода "Северный поток – 2".

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Сергей Есяков отметил, что позиция ФРГ в этом вопросе очень правильная. Он также подчеркнул, что газопровод все равно будет построен, поскольку для этого есть политическая воля и все основания.

"Позиция Германии в этом вопросе чрезвычайно важна и очень правильная. Конечно, внутри немецкого правительства очень неоднозначное отношение к этому газопроводу. Но здравый смысл и экономические расчеты делают проект реальным", – сказал Есяков в комментарии RT.

В рамках газопровода "Северный поток – 2" уже положено около 300 километров трубопровода. Проект предполагает строительство газопровода от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Цель проекта – обеспечить надежные поставки газа в Европу. Длина газопровода превышает 1200 километров. Стоимость его строительства оценивается в 9,5 миллиарда евро. Запустят его в течение 2019 года.

Большинство стран Евросоюза поддерживает строительство. Свое согласие на строительство уже дали Финляндия, Швеция, и Германия, через их территориальные воды проходит трубопровод.

Против выступает Дания, страны Прибалтики, Польша, Украина и Словакия – газопровод не идет через их территории США не раз заявляли о желании продавать Европе свой сжиженный природный газ.