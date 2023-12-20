Президентская библиотека опубликовала шифровку 1941 года о планах атаки Германии

Фото: телеграм-канал "Блокнот Россия"

Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина выложила на сайте расшифровку телеграммы, которая была получена народным комиссаром государственной безопасности СССР Всеволодом Меркуловым от начальника управления НКГБ по Ленинградской области Павла Куприна о приближающейся войне с Германией.

Телеграмма поступила в Москву 21 июня в 20:10 и была расшифрована в 21:30 (за 6,5 часа до начала Великой Отечественной войны). Так, в письме сообщается со ссылкой на агента "Чернова", что утром 20 июня консульство Германии получило от МИД имена восьми немецких специалистов, которых вызвали обратно на родину. Согласно телеграмме, они должны были прибыть в страну до утра 22 июня, иначе "будет поздно".

Кроме того, уточняется, что агент поговорил с вызванным из Германии канцлером консульства Бухгольцем и консулом Динстманом и выяснил, что война может начаться в ближайшие 2–4 дня, а инициатива будет принадлежать немецкой стороне. Сам Бухгольц узнал об этом от германского посла в СССР Вернера фон Шуленбурга после встречи в Москве.

Ранее в Чечне ушел из жизни последний участник Великой Отечественной войны Юнус Абдулшаидов в возрасте 102 лет. Юнус Абдулшаидов принимал участие в обороне Ленинграда, Киева и Воронежа, воевал в составе Северо-Западного фронта под Старой Руссой, затем в полковой школе обучался на минометчика. В Орловской области получил ранение.



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