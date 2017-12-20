Президент Польши намерен подписать законы о судах даже после их критики в ЕС

20 декабря, 20:27
Фото: ТАСС/Zuma/Mateusz Wlodarczyk
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что готов подписать законы о Национальном судебном совете и Верховном суде, хотя эти документы подверглись резкой критике со стороны ЕС. О своем намерении польский лидер сообщил на брифинге 20 декабря.
"Я принял решение о законах о Национальном судебном совете и Верховном суде", – цитирует президента Польши ТАСС. "Я принял решение их подписать", – подчеркнул Дуда.
По словам польского президента, законы его авторства отличаются от той первоначальной версии, которую раскритиковали в Евросоюзе.
Ранее окончательную редакцию спорных законов о Верховном суде и Национальном судебном совете утвердил сенат Польши.
В ответ Еврокомиссия заявила о готовности запустить в отношении страны санкционную процедуру. Такие меры впервые собираются применить к одному из государств ЕС.
По мнению представителей исполнительной коллегии ЕС, польская судебная реформа не соответствует демократическим нормам. Если ЕК применит к Польше статью 7 договора о Европейском союзе, страна лишится права голоса в Совете ЕС. Чтобы избежать этого, польские власти должны через три месяца выполнить требования Брюсселя, внеся необходимые изменения в судебное законодательство, пояснил первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: