Президент Польши намерен подписать законы о судах даже после их критики в ЕС

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что готов подписать законы о Национальном судебном совете и Верховном суде, хотя эти документы подверглись резкой критике со стороны ЕС. О своем намерении польский лидер сообщил на брифинге 20 декабря.

"Я принял решение о законах о Национальном судебном совете и Верховном суде", – цитирует президента Польши ТАСС. "Я принял решение их подписать", – подчеркнул Дуда.

По словам польского президента, законы его авторства отличаются от той первоначальной версии, которую раскритиковали в Евросоюзе.

Ранее окончательную редакцию спорных законов о Верховном суде и Национальном судебном совете утвердил сенат Польши.

В ответ Еврокомиссия заявила о готовности запустить в отношении страны санкционную процедуру. Такие меры впервые собираются применить к одному из государств ЕС.

По мнению представителей исполнительной коллегии ЕС, польская судебная реформа не соответствует демократическим нормам. Если ЕК применит к Польше статью 7 договора о Европейском союзе, страна лишится права голоса в Совете ЕС. Чтобы избежать этого, польские власти должны через три месяца выполнить требования Брюсселя, внеся необходимые изменения в судебное законодательство, пояснил первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс.