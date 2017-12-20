Еврокомиссия готова запустить санкционную процедуру в отношении Польши

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Еврокомиссия 20 декабря решила запустить санкционную процедуру в отношении Польши. Как считают в исполнительной коллегии Евросоюза, проведенная польскими властями судебная реформа не соответствует демократическим нормам. Об этом заявил первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс.

"Комиссия решила задействовать статью 7(1)", – цитирует заявление Тиммерманса в Брюсселе РИА Новости.

По мнению политика, в настоящий момент у Еврокомиссии "нет других вариантов". Отмечается также, что подобную санкционную процедуру применят к одному из государств ЕС впервые.

Тиммерманс сообщил о планах ЕК уведомить о своем решении Совет ЕС, в то же время отметив готовность комиссии пересмотреть его. Для этого польские власти должны в течение трех месяцев выполнить требования Брюсселя и внести поправки в судебное законодательство страны.

Уточняется, что в случае применения к Польше статьи 7 договора о Европейском союзе страна лишится права голоса в Совете ЕС – при условии, что другие государства-члены сообщества одобрят такое решение.

Ранее сенат Польши утвердил окончательную редакцию спорных законов о Верховном суде и Национальном судебном совете. Их проект внес президент страны Анджей Дуда.

Сначала решение ЕК о санкционной процедуре в отношении Польши должны поддержать не менее 22 из 28 государств ЕС. Если это случится, окончательное решение предстоит единогласно вынести 28 главам государств и правительств.