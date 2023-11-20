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США хотят захватить ресурсы России путем лишения ее суверенитета, заявил режиссер Оливер Стоун в ходе беседы с Биллом Махером на разговорном подкасте Club Random, пишет портал MovieWeb.

"США не хотят, чтобы Россия снова встала на ноги. Мы не хотим независимой России, мы хотим лишить ее суверенитета, чтобы зайти на Евразийский континент, который очень богат, как и Россия, которая располагает огромным количеством природных ресурсов", – подчеркнул Стоун, когда ведущий спросил его, почему он поддерживает президента России.

По словам Стоуна, Россия стала гораздо сильнее после прихода Владимира Путина в начале 2000-х годов.

"Многие люди вырвались из бедности. Он вернул ей достоинство, уважение с 2000 года по настоящее время", – сказал режиссер.

Ранее Стоун уже заявлял, что Владимир Путин в действительности не такой, каким его выставляют на Западе. Такое заявление он сделал во время подкаста Stay Free с британским ведущим Расселом Брэндом.

Режиссер вспомнил свою беседу с Путиным в 2017 году во время съемок о нем документального фильма и заявил, что когда брал у российского лидера интервью, то не заметил в его словах никакой воинственности.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Россия смогла предотвратить обвал экономики, грозивший стране после введения санкций в 2022 году.

Он подчеркнул, что ни одна страна не сталкивалась с такими санкциями и ни одна страна мира не сможет выдержать такого удара. Между тем ситуация в России не только стабилизировалась, но и вышла "на траекторию роста", считает пресс-секретарь президента РФ.

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