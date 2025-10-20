Трамп объявит о новых пошлинах против Колумбии 20 октября

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп планирует объявить о повышении пошлин на продукцию из Колумбии в понедельник, 20 октября. Об этом президент США рассказал на пресс-конференции с журналистами.

На вопрос о наличии соответствующих планов глава Белого дома ответил утвердительно, добавив, что позднее раскроет размер новой тарифной ставки.

Вместе с тем Трамп назвал Колумбию "машиной по производству наркотиков", уточнив, что в этом государстве производятся огромные объемы кокаина, который затем распространяется по всему миру.

Немногим ранее на пути в сторону США была уничтожена большая субмарина с наркотиками. Американский президент уточнил, что на ее борту находились четверо наркотеррористов.

По его словам, двое из них были убиты, а двое выживших будут депортированы для уголовного преследования в свои страны – Эквадор и Колумбию.

Сразу после этого Трамп объявил о прекращении США платежей и субсидий Колумбии из-за стимулирования производства запрещенных веществ. Он подчеркнул, что глава страны Густаво Петро не принимает мер для борьбы с этим, несмотря на финансовую помощь от американцев.