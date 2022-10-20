Шольц заявил, что G7 будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется

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"Большая семерка" готова дать Киеву долгосрочные обещания в области безопасности, чтобы обеспечить Украине не навязанный мир с сохранением ее суверенитета и территориальной целостности, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает ТАСС.

"Справедливость подразумевает, что речь должна идти не о навязанном мире, а о суверенитете, территориальной целостности и обороноспособности Украины сегодня и в будущем. Со стороны G7 мы вновь подтвердили нашу готовность дать Украине долгосрочные обещания в области безопасности с прицелом на жизнеспособное мирное решение", – сказал он.

По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению такого справедливого мирного соглашения. Также канцлер отметил, что по-прежнему не признает легитимность референдумов о включении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

Шольц подчеркнул, что западные страны сохраняют сплоченность по вопросу поддержки Украины.

"Украина будет успешно защищаться. Мы будем ее поддерживать столько, сколько потребуется", – сказал он.

Канцлер Германии добавил, что финансовые нужды Киева до конца 2022 года практически удовлетворены, однако восстановление страны потребует огромных усилий.

"Тем важнее уже сейчас думать о том, как мы можем поддержать Украину в вопросах восстановления в ближайшие годы", – заключил Шольц, отметив, что все цивилизованное сообщество должно будет сплотить силы при решении этой задачи.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что выступает за включение в состав Евросоюза Украины, Молдавии, Грузии и западнобалканских государств. По его словам, расширение ЕС соответствует интересу как и стран-участниц, так и потенциальных членов.

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