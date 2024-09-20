Кадыров заявил об отправке двух Cybertruck в зону СВО

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Еще два автомобиля Tesla Cybertruck отправлены в зону спецоперации на Украине, написал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров подчеркнул, что западная техника отлично справляется со своими задачами против "западных укронатовцев". Политик добавил, что качества электромобиля очень востребованы в зоне СВО: удобство, маневренность и мобильность. Кроме того, удаленное отключение не коснулось авто, подчеркнул Кадыров.

"Лучшей рекламы для Кибертрака не придумаешь. Уж мы то знаем, каким должно быть их применение", – заключил он.

Ранее глава Чечни рассказывал, что американский бизнесмен Илон Маск подарил ему новый Cybertruck, который отправится в зону СВО. После этого Маск опроверг передачу авто Кадырову. Спустя месяц глава Чечни пожаловался, что предприниматель поступил некрасиво и удаленно отключил автомобиль.