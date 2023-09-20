Украина должна смириться с мыслью о капитуляции при Байдене или Трампе – СМИ

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Украине придется смириться с мыслью о капитуляции, вне зависимости от того, кто выиграет выборы в США – Дональд Трамп или Джо Байден. Такое мнение высказал обозреватель Hill Джозеф Боско.

"Даже если Байден останется на своем посту, Путин, похоже, уверен, что достигнет своей геостратегической цели. Потому что, если отбросить бахвальство, заявленная стратегия Трампа – это, по сути, политика, которой администрация Байдена уже следует", – написал он.

По мнению обозревателя, администрация действующего президента Штатов уже сейчас отказывается предоставлять Киеву некоторые виды вооружений. Боско также отмечает, что существует вариант того, что Байден "мог бы сдаться" под давлением республиканцев, выступающих против помощи Украине.

Журналист резюмирует, что украинцам придется смириться с вероятностью вынужденной капитуляции, кто бы не одержал верх на грядущих в США выборах президента.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин не отступит в конфликте с Украиной, пока не добьется выполнения требований Москвы. Он также подчеркнул, что российский лидер стремится избежать эскалации на Украине, настолько, насколько это возможно.

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