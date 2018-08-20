Китай опроверг сообщения о военном участии в сирийском конфликте

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Спецпосланник правительства КНР по Сирии Се Сяоянь опроверг сообщения о военном участии Китая в сирийском конфликте, сообщает "Российская газета".

По его словам, сообщения в СМИ о готовности Китая поучаствовать в сирийском конфликте – это спекуляция и "искажение политики КНР".

"Арабские СМИ, которые написали об этом, позднее уточнили, что никакого военного присутствия Китая в Сирии нет. Пекин выступает за урегулирование конфликта исключительно мирными средствами", – цитирует его издание.

Он подчеркнул, что китайские власти не направляли в Сирию военную технику и попросил рассматривать его слова как политическое заявление.

Се Сяоянь добавил, что во время своей поездки по Сирии призвал не превращать зоны деэскалации в зоны раздробленности".