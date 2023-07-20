Дипмиссия Швеции в Багдаде приостановила работу после поджога посольства

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Шведское диппредставительство в иракском Багдаде приостановило деятельность до дальнейшего уведомления после поджога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление управления посольствами скандинавского королевства.

"В связи с демонстрациями, которые прошли у диппредставительства Швеции 29 и 30 июня, а также 20 июля, посольство закрыто для посетителей до дальнейшего уведомления. Выдача паспортов и оформление экстренных документов приостановлены", – говорится в сообщении.

Нападение на посольство Швеции в Ираке произошло в ночь на 20 июля. Более сотни человек ворвались в здание диппредставительства и подожгли его. В свою очередь, иракские правоохранители задействовали водометы и электрошокеры для разгона протестующих. По данным СМИ, нападение организовали сторонники иракского священнослужителя Муктады ас-Садра.

Позже МИД Ирака раскритиковал действия протестующих. Такой акт был осуществлен в контексте нападения на дипломатические миссии и угрозы их безопасности, уточнили в ведомстве.

Поводом для силового протеста послужила запланированная акция сожжения Корана и иракского флага. Телеканал TV4 сообщал, что полиция Швеции разрешила провести ее возле посольства Ирака в Стокгольме. Организаторами акции являются те же два человека, которые сожгли священную книгу мусульман недалеко от мечети в шведской столице в июне.

В Ираке протестующие штурмом взяли здание посольства Швеции