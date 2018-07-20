Голландия и Турция возобновляют дипотношения

20 июля, 19:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Турция и Нидерланды приняли решение восстановить дипломатические отношения. Страны выпустили совместное заявление по этому поводу.
"Министр иностранных дел Нидерландов направил главе турецкого МИД послание, в связи с чем министр иностранных дел Турции позвонил голландскому коллеге. В ходе телефонного разговора министры договорились нормализовать дипломатические отношения Нидерландов и Турции", – цитирует сообщение РИА Новости.
В ближайшее время страны направят послов. Кроме того, Турцию намерен посетить глава МИД Нидерландов. Официальный визит намечен на вторую половину 2018 года.
Ухудшение в отношениях двух стран произошло в марте 2017 года после отмены визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Голландию. Он собирался приехать в Роттердам, чтобы рассказать о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля. Добраться до митинга пыталась также министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, но ей не дали доехать до места сбора и выдворили из страны.
В ответ на эти действия турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов из отпуска. Официально посла отозвали в феврале 2018 года.
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