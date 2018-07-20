Приглашения Путину посетить США осенью я не видел – Антонов

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что он ничего не знает о приглашении Владимиру Путину посетить Соединенный Штаты этой осенью. Об этом передает ТАСС.

"Сейчас я в Москве. Как я могу что-то подтвердить или опровергнуть? По крайней мере, письма с приглашением я не получал и ничего об этом не знаю", – рассказал Антонов на международном дискуссионном клубе "Валдай".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что американский лидер пригласил Путина посетить Вашингтон этой осенью. По ее словам, вопрос о встрече уже начали обсуждать.