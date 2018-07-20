Трамп заявил, что может стать "злейшим врагом" Путина в случае разлада

20 июля, 07:20
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Президент США Дональд Трамп заявил, что может стать "злейшим врагом" Владимира Путина, если не сможет наладить отношения с ним после переговоров.
"Я буду злейшим врагом Владимира Путина, если отношения США–РФ не сложатся", – заявил Трамп в эфире телеканала CNBC, пишет "Газета.ру".
Лидера России и США 16 июля провели переговоры в Хельсинки. Сначала президенты около двух часов беседовали наедине. После этого делегации пообедали в расширенном составе и ответили на вопросы журналистов. После переговоров оба президента что заинтересованы в улучшении отношений.
Путин после встречи заявил, что его переговоры с президентом США в Хельсинки прошли в целом успешно.
Трамп, в свою очередь, заявлял, что ждет "больших результатов" от саммита. Он отметил, что "хорошо поладил" с Путиным, не смотря на то, что многие ненавистники желали увидеть "боксерский поединок".
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