Премьер Индии заявил, что поедет в Швейцарию на саммит по Украине

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Индия примет участие в саммите по Украине, который должен состояться в Швейцарии. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, пишет газета The Siasat Daily.

По словам политика, Дели будет принимать участие во всех международных мероприятиях, которые продвигают повестку глобального мира, а также безопасности и развития. На предстоящем саммите, по словам Моди, Индия представит свое видение ситуации на Украине.

При этом премьер не смог ответить на вопрос, будет ли он принимать участие в конференции лично.

Ранее от участия в саммите отказался президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Как уточнял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, некоторые страны, которые приедут в Швейцарию, будут объяснять бессмысленность переговоров без России.

