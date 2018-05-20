Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая 2018, 18:53

В мире

В Госдепе США назвали нелегитимными президентские выборы в Венесуэле

Фото: AP/Alex Brandon

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт назвала нелегитимными президентские выборы, которые сейчас проходят в Венесуэле. Свою позицию по этому вопросу она изложила в персональном микроблоге в Twitter.

"Так называемые выборы в Венесуэле сегодня не являются легитимными", − написала Науэрт. При этом официальный представитель Госдепа подчеркнула, что США и другие демократические страны "поддерживают венесуэльский народ и их суверенное право выбирать своих представителей с помощью свободных и справедливых выборов".


По информации венесуэльского агентства AVN, 20 мая по всей стране открылись участки для голосования на президентских выборах. Гражданам Венесуэлы предстоит выбрать, кто будет возглавлять государство в течение ближайших шести лет. В президентской гонке участвуют четыре кандидата. В их числе − действующий президент Николас Мадуро, а также представитель оппозиции Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи.

политика власть за рубежом

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика