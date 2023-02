В Госдепе США назвали нелегитимными президентские выборы в Венесуэле

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт назвала нелегитимными президентские выборы, которые сейчас проходят в Венесуэле. Свою позицию по этому вопросу она изложила в персональном микроблоге в Twitter.

"Так называемые выборы в Венесуэле сегодня не являются легитимными", − написала Науэрт. При этом официальный представитель Госдепа подчеркнула, что США и другие демократические страны "поддерживают венесуэльский народ и их суверенное право выбирать своих представителей с помощью свободных и справедливых выборов".

#Venezuela's so-called elections today are not legitimate. The United States stands with democratic nations around the world in support of the Venezuelan people and their sovereign right to elect their representatives through free and fair elections.