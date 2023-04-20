Южная Корея не поставляет оружие Украине ради стабильных отношений с Россией – СМИ

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Южная Корея не поставляет оружие Украине ради того, чтобы сохранить стабильность в отношениях с Россией. Об этом со ссылкой на источник в офисе президента страны сообщает агентство Yonhap.

"В законодательстве Южной Кореи нет такого закона, который запрещал бы предоставлять оружие другой воюющей стране. В предписаниях МИД также нет пункта, не позволяющего оказывать военную помощь оказавшейся в трудном положении третьей стране", – заявил источник агентства.

По его словам, Южная Корея поддерживает международное сообщество ради защиты свободы граждан Украины, но также старается "стабильным образом управлять отношениями с Россией".

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель допустил возможность поставки вооружений Киеву в случае, если возникнет серьезная угроза для мирных граждан Украины. Источники в администрации президента Южной Кореи впоследствии заявили, что позиция правительства не изменилась, а высказывания южнокорейского лидера только "предполагают" возможное развитие событий.