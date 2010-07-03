Лукашенко считает Россию оплотом суверенитета Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета республики, сообщает Sputnik Беларусь.
Тем самым политик прокомментировал собственное заявление, сделанное в послании к народу и Национальному собранию. Накануне он отмечал, что любой, кто посмеет уничтожить страну, будет "проклят белорусским народом".
Как пояснил Лукашенко, эти слова встревожили некоторых российских политиков. При этом он добавил, что заявление было направлено не против РФ, а против тех, кто хочет уничтожить Белоруссию.
По словам Лукашенко, в случае чего, его страна "будет в окопах" вместе с Россией.
Ранее лидер Белоруссии высказался о возможности изменения конституции республики. Он подчеркнул, что страна уже прошла тот этап, когда ей была нужна сильная президентская власть.
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