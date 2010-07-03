Лукашенко высказался о возможности изменения конституции Белоруссии

Александр Лукашенко допускает внесение изменений в конституцию Белоруссии. Об этом он сообщил, выступая с ежегодным посланием к народу и парламенту.
По его словам, часто у него спрашивают, хотел бы он оставить существующую конституцию своему преемнику. "Я честно говорил: "Нет, я бы не хотел", – цитирует Лукашенко РИА Новости.
Президент отметил, что Белоруссия уже прошла тот этап, когда ей была нужна сильная президентская власть. Также он подчеркнул, что власть неделима, поэтому нужно не властью делиться, а нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти.
К примеру, за экономику должны отвечать правительство и парламент, а также Нацбанк, считает политик. Также Лукашенко считает, что пришло время оставить президенту те функции и полномочия, которые он должен исполнять как глава государства, и в первую очередь это кадровые вопросы.
Лукашенко заявил, что эксперты уже анализируют возможные изменения конституции, а в будущем к этому обсуждению подключат общественные организации и партии. Он считает, что определить, какой будет новая конституция, должно общество.
В декабре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заверил, что Россия готова полностью выполнить договор 1999 года о создании Союзного государства России и Белоруссии. Этот документ предусматривает создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда и Счетной палаты.
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