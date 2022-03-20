Более 12 тыс беженцев из Донбасса пересекли границу с РФ за сутки

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За сутки более 12 тысяч эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли пункты пропуска на границе с Россией, сообщает РИА Новости.

Речь идет о пунктах пропуска, расположенных в Ростовской области. Всего же количество граждан, прибывших в Россию из ЛНР и ДНР, а также с Украины, превысило 335 тысяч человек. Среди них свыше 71 тысячи детей.

Ранее официальный представитель российского министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР взяли под контроль несколько новых населенных пунктов. По словам представителя ведомства, продвижение военных РФ за день составило 10 километров.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

