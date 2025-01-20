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Западные союзники оказали достаточно помощи Украине, в связи с чем эту "бесконечную историю" пора завершать. Таким мнением поделился вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

По его словам, во многих странах подобные заявления становятся все громче. Необходимо задуматься над тем, как в первую очередь защищать интересы собственного населения, подчеркнул Гашпар.

"Поэтому идет дискуссия в разных странах, и к власти приходят партии, которые защищают больше своих граждан, нежели продолжают эту бесконечную историю с Украиной", – приводит ТАСС слова вице-спикера.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не собирается быть слугой украинского президента Владимира Зеленского. Он также отметил, что готов наложить вето на новую финансовую помощь Украине от Евросоюза из-за остановки транзита газа.

В свою очередь, Зеленский заявил, что США, Венгрия, Словакия и Германия не хотят видеть Украину в НАТО. Украинский президент убежден, что у каждой из этих стран есть свои причины на это.