Политолог оценил итоги конференции по Ливии в Берлине

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский оценил итоги международной мирной конференции по урегулированию ситуации в Ливии. Об этом сообщает ИА "НСН".

Политолог выразил сомнение, что какие-либо из шести направлений переговорного процесса могут сработать, поскольку для этого нет никаких предпосылок. Однако "мероприятие проведено, фотографии сделаны, все довольны".

Эксперт подчеркнул, что на переговоры пригласили представителей Африканского союза и Лиги арабских государств. На встрече присутствовали все основные мировые игроки, в том числе Тунис и Евросоюз. Приглашение не получил только Катар.

"Катар не включили, то и хана этому переговорному процессу", – заключил Сатановский.

В конференции в Берлине приняли участие Помпео, Путин, Макрон, Меркель, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и ряд других политиков, включая стороны конфликта. К переговорам также присоединились крупнейшие международные организации.

По итогам саммита был принят документ, направленный на решение гуманитарных проблем в Ливии. Принято решение создать военный комитет для обеспечения перемирия, а также предоставить доступ к природным ресурсам страны всем этническим и политическим группам.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии продолжается гражданская война. В стране действуют два центра власти: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) и временный кабинет, который поддерживает Ливийская национальная армия (ЛНА).

