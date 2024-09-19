Российские ПВО сбили 3 БПЛА над Курской и Белгородской областями

Фото: Министерство обороны РФ

Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили три украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты на территории РФ при помощи дронов самолетного типа. В итоге было сбито два аппарата над Курской областью, а также еще один – над Белгородской областью.

Ранее российские войска поразили объекты энергетики, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. Также был нанесен удар аэродромной инфраструктуре и цеху сборки БПЛА, скоплениям живой силы и техники противника в 138 районах.

