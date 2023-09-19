19 сентября, 22:35Политика
Глава МАГАТЭ заявил, что рассчитывает на встречу с делегацией РФ на Генассамблее ООН
Фото: ТАСС/AP/Eugene Hoshiko
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что рассчитывает 20 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН встретиться с российской делегацией. Об этом пишет ТАСС.
"Я только что встретился с моими украинскими коллегами и министром иностранных дел и рассчитываю на то же самое с российскими коллегами", – поделился Гросси.
Делегацию РФ на 78-й Генассамблее ООН возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В нее вошли замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, а также должен был войти зампредседателя Госдумы Леонид Слуцкий. Состав делегации Владимир Путин назначил в прошлом месяце.
15 сентября стало известно, что эксперты МАГАТЭ не выявили на Запорожской АЭС (ЗАЭС) новые взрывчатые вещества или мины. Эксперты агентства продолжали проводить обходы конкретных участков на площадке и встречаться там с персоналом.
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