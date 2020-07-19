Трамп сообщил о победе Соединенных Штатов в двух мировых войнах

21:29
Фото: depositphotos/actionsports
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил против переименования военных баз, которые были названы в честь военачальников Конфедерации. По словам американского главы, при помощи этих баз США одержали победу в двух "прекрасных мировых войнах", передает Fox News.
"Мы выиграли две мировые войны, две мировые войны, две прекрасных мировых войны, жестоких и ужасных, и мы выиграли их из "Форта Брэгг", мы выиграли их из всех этих фортов", – делится президент США. Согласно утверждению Трампа, теперь они намерены избавиться от данных названий.
Так, "Форт Брэгг", "Форт Роберт Ли" носили эти названия десятилетия, обращает внимание глава Белого дома.
Ко всему прочему, Трамп добавил, что готов наложить вето на проект оборонного бюджета на следующий финансовый год. Он примет такое решение, если в документе появится положение о переименовании фортов.
Ранее племянница Трампа призвала своего дядю к отставке. Она вспомнила, как через несколько месяцев после инаугурации навестила дядю в Овальном кабинете, тогда он показался ей уставшим.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: