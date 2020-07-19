Трамп сообщил о победе Соединенных Штатов в двух мировых войнах

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил против переименования военных баз, которые были названы в честь военачальников Конфедерации. По словам американского главы, при помощи этих баз США одержали победу в двух "прекрасных мировых войнах", передает Fox News.

"Мы выиграли две мировые войны, две мировые войны, две прекрасных мировых войны, жестоких и ужасных, и мы выиграли их из "Форта Брэгг", мы выиграли их из всех этих фортов", – делится президент США. Согласно утверждению Трампа, теперь они намерены избавиться от данных названий.

Так, "Форт Брэгг", "Форт Роберт Ли" носили эти названия десятилетия, обращает внимание глава Белого дома.

Ко всему прочему, Трамп добавил, что готов наложить вето на проект оборонного бюджета на следующий финансовый год. Он примет такое решение, если в документе появится положение о переименовании фортов.

Ранее племянница Трампа призвала своего дядю к отставке. Она вспомнила, как через несколько месяцев после инаугурации навестила дядю в Овальном кабинете, тогда он показался ей уставшим.