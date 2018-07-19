МИД раскритиковал японский закон о южных Курилах

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

МИД России раскритиковал японский закон о южных Курилах. В ведомстве отметили, что поправки создают препятствие для переговоров по совместной хозяйственной деятельности на островах.

Накануне парламент Японии принял несколько поправок в закон о специальных мерах по содействию решению проблемы "северных территорий", так в стране восходящего солнца называют южные Курилы.

В МИД России заявили, что в законопроекте совместная хозяйственная деятельность увязывается с тезисами об "исконной принадлежности" южных Курил Японии. Российские власти увидели в этом попытку решить исход предстоящих переговоров в свою пользу, пишет "Газета.ру".

В российском дипломатическом ведомстве добавили, что этот шаг японских властей создает препятствия для последующих переговоров.