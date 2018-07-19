Трамп отклонил предложение Путина о взаимных допросах

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Дональд Трамп отклонил предложение Владимира Путина о взаимных допросах по резонансным делам. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, сообщает РИА Новости.

"Это предложение, любезно внесенное президентом Путиным, но президент Трамп отклонил его", – сказала она.

После встречи с Трампом Путин заявил, что российские власти готовы разрешить американским следователям допросить 12 россиян, которых США подозревают во вмешательстве в выбору в 2016 году. Однако в этом случае Вашингтон также должен будет допросить представителей американских спецслужб, подозреваемых по делу фонда Уильяма Браудера Hermitage Capital.

Госсекретарь США Майк Помпео, в свою очередь, рассказал в интервью CBN News, что американские власти не будут отправлять американцев на допросы в Москву.