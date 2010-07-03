Медведев прокомментировал слова Кудрина об уровне бедности в стране

Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина об уровне бедности в России. Глава правительства заявил, что с бедностью в стране необходимо бороться, но никак не "рассуждать в экспертно-популистском ключе", передает РИА Новости.
"Очевидно, что здесь нет легких решений. Она требует консолидированной работы абсолютно всех. Всех, подчеркиваю, но на своих местах, в рамках своих компетенций. А не общих рассуждений в экспертно-популистском ключе", – отметил Медведев.
Премьер-министр добавил, что данный вопрос является "очень важным и резонансным". Он требует внимательной и тщательной работы всех органов власти.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что говорить о росте бедности в России не стоит, тем более что реализация многих национальных проектов нацелена на решение этой проблемы.
Песков уточнил, что нельзя отрицать того, что в последнее время в стране выросло число людей, у которых сократились доходы. Владимир Путин называл проблему "наличия людей с доходами ниже прожиточного минимума" первоочередной.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что бедность в России "стала позором". Он привел в пример статистку, где показано, что уровень жизни россиян в последние годы снижается, из-за чего почти 13 миллионов российских граждан находятся за чертой бедности.
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