В Кремле оценили слова Кудрина о бедности населения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает заявления главы Счетной палаты Алексея Кудрина о возможности социального взрыва в стране из-за падения уровня жизни преувеличенными. Его слова приводит ТАСС.
"Формулировки насчет каких-то "взрывов" и так далее – мы не можем с этим согласиться. Скорее относим это к эмоциональным проявлениям. В плане наличия проблемы об этом хорошо известно, никто не скрывает. Но и гипертрофированно ее оценивать считаем неверным. Число людей, доходы которых сократились, слегка подросло в связи с внешнеэкономической конъюнктурой и рядом процессов, которые происходят в экономике России", – сказал Песков.
При этом он отметил, что говорить о росте бедности не стоит, тем более, что реализация многих национальных проектов нацелена на решение этой проблемы. Песков уточнил, что нельзя отрицать того, что в последнее время в стране выросло число людей, у которых сократились доходы. Владимир Путин ранее называл проблему "наличия людей с доходами ниже прожиточного минимума" первоочередной.
Ранее сообщалось, что в России число людей с доходами ниже прожиточного минимума составляет 7,2 процента. Такие данные привело правительство Москвы. В основном в этот процент входят семьи с двумя и более детьми и пенсионеры.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.