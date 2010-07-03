В Кремле оценили слова Кудрина о бедности населения

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает заявления главы Счетной палаты Алексея Кудрина о возможности социального взрыва в стране из-за падения уровня жизни преувеличенными. Его слова приводит ТАСС.

"Формулировки насчет каких-то "взрывов" и так далее – мы не можем с этим согласиться. Скорее относим это к эмоциональным проявлениям. В плане наличия проблемы об этом хорошо известно, никто не скрывает. Но и гипертрофированно ее оценивать считаем неверным. Число людей, доходы которых сократились, слегка подросло в связи с внешнеэкономической конъюнктурой и рядом процессов, которые происходят в экономике России", – сказал Песков.

При этом он отметил, что говорить о росте бедности не стоит, тем более, что реализация многих национальных проектов нацелена на решение этой проблемы. Песков уточнил, что нельзя отрицать того, что в последнее время в стране выросло число людей, у которых сократились доходы. Владимир Путин ранее называл проблему "наличия людей с доходами ниже прожиточного минимума" первоочередной.

Ранее сообщалось, что в России число людей с доходами ниже прожиточного минимума составляет 7,2 процента. Такие данные привело правительство Москвы. В основном в этот процент входят семьи с двумя и более детьми и пенсионеры.

