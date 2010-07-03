Саудовский король экстренно созвал саммит арабских лидеров

Король Саудовской Аравии Сальман призвал лидеров арабского мира обсудить обострение отношений с Ираном. Два экстренных саммита проведут 30 июня в Мекке, передает агентство SPA со ссылкой на источник в МИД королевства.
Свой призыв монарх адресовал главам Лиги арабских государств и Совета сотрудничества государств Персидского залива. Поводом стали нападения хуситов на две станции по перекачки нефти в Саудовской Аравии и диверсия против танкеров у берегов ОАЭ.
По данным спецслужб США, атаку на танкеры могли совершить силы, работающие на Тегеран.
Госминистр иностранных дел королевства Адиль аль-Джубейр заявил, что Эр-Рияд не хочет войны в регионе и сделает все для ее предотвращения.
12 мая два саудовских танкера подверглись диверсиям в акватории ОАЭ. Никто не пострадал, однако конструкциям судов нанесли значительный ущерб.
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